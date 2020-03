Schotterplatz in Westendorf soll einer modernen Anlage weichen

Es scheiterte vor allem am Vertrag mit der ÖBB, in welchem der Gemeinde einige Pflichten auferlegt werden. Im Vorjahr gab es dann eine Einigung im Vertragspoker. „Die Bauarbeiten für den neuen Parkplatz am Bahnhof sollen heuer endlich starten“, verkündete Bürgermeisterin Annemarie Plieseis in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben hat.