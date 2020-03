Alt-Mandatare auf den Spuren Kufsteins

Kufstein – In ihrer aktiven Zeit in der Politik haben sie teilweise selbst erlebt, was der Wandel in der Gesellschaft mit sich bringt. Anfang März trafen sich 40 Tiroler Alt-Mandatare in Kufstein, um mehr über die Entwicklung der Festungsstadt zu erfahren. Die Tour startete mit einer Besichtigung der Festung. Dabei traf Festungs-Guide Martin Nagiller bei seinen Erzählungen den „geschichtlichen Nerv“ der früheren Mandatare. „Die Politik muss sich Zeit für die Zusammenhänge nehmen – dazu wäre sie ja da“, so einer der Besucher im Gefängnistrakt – just vor der Erklärungstafel über die polnischen Aufständischen im 19. Jahrhundert, die hier ihre Strafe verbüßten. Begeisterung in der Gruppe machte sich beim Spiel der Heldenorgel breit. Die größte Freiorgel der Welt dient als Erinnerung an die Opfer der Kriege. Johannes Berger, internationaler Konzertorganist, gab wie so oft Stücke von Vivaldi bis hin zum „Guten Kameraden“ zum Besten.