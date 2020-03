LKH Hartberg geht nach weiterer Infektion „vom Netz“

Das Bundesheer berichtete am Freitag von einem Verdachtfall in Horn. Ein Unteroffizier der Garde sei isoliert worden. „Alle 223 Soldaten der Kompanie bleiben vorerst in der Kaserne“, twitterte Michael Bauer, der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Alle Maßnahmen der Gesundheitsbehörden seien durchgeführt worden. Das Ergebnis eines Tests war am Vormittag noch ausständig.

Die meisten Fälle gibt es mit 132 in Tirol. In Niederösterreich wurden 63 Personen, in Wien 74, in der Steiermark 44, in Oberösterreich 68, in Salzburg 20, im Burgenland sechs, in Vorarlberg 17 und Kärnten vier positiv getestet.