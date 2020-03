Lösungen für die regionalen Hotspots des Klimawandels

Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien –Vermehrte Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hagel oder Hitze, in der Folge Überflutungen, Muren, Dürre, Bodenerosion, Fichtensterben ... Die Liste der Folgen des Klimawandels, der Österreichs Regionen trifft, ist lang, aber regional unterschiedlich.

Für alle Regionen aber gilt, dass die „Anpassung an die Auswirkungen durch den Klimawandel notwendig ist, um langfristig Lebensqualität und Wirtschaftskraft sichern zu können“, heißt es von Seiten des Klima- und Energiefonds. Für all jene Regionen, die sich bis 2050 auf die Herausforderungen des Klimawandels frühzeitig einstellen wollen, gibt es im Rahmen des bundesweiten KLAR-Programms Geld und Wissen renommierter Klimaforschungseinrichtungen. „Wir unterstützen derzeit in Österreich 44 Regionen, in denen zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung leben. Die Menschen sind sehr sensibilisiert und die Regionen rennen uns die Türen ein“, so Gernot Wörther vom Klima- und Energiefonds. In Tirol suchen die Regionen derzeit laut Pressestelle des Landes Tirol Unterstützung bei anderen Fördereinrichtungen, „aber es ist zu erwarten, dass in Tirol in naher Zukunft gleich mehrere Regionen beim KLAR-Programm mitmachen werden“

Gute Anpassung sieht überall anders aus, weil sie von regionalen Bedingungen abhängt.“ Gernot Wörther (Klima- und Energiefonds)

. Im vergangenen Jahr standen für die KLAR-Regionen fünf Millionen Euro zur Verfügung, „um an den regionalen Hotspots der Klimaveränderung zu arbeiten. Man schaut sich die voraussichtliche Klimaentwicklung an und was die regionalen Probleme und regionalen Erfordernisse sind und dockt an dieser Schnittstelle an, um Anpassungsstrategien zu entwickeln“, so Wörther. Wichtigen Input geben dabei alle wissenschaftlichen Einrichtungen, die zum Thema Klimaveränderung forschen „und die auf unserer Serviceplattform zur Verfügung stehen“, sagt Wörther.

An erster Stelle steht immer die Regionalität, „weil Anpassung ein sehr regionales Thema ist und gute Anpassung überall anders aussieht, weil sie von regionalen Bedingungen wie z. B. der Topografie abhängt“, erklärt Wörther. Die Vorsorge, die Gemeinden in Sachen Klimawandel treffen können, sind vielfältig. „Sie können z. B. darauf achten, dass genügend Grünräume und Retentionsflächen zur Verfügung stehen, sie können die Wasserversorgung sichern, gemeindeeigene Waldflächen nachhaltig und klimafit bewirtschaften“, sagt Ingeborg Zechmann, Pressesprecherin des Umweltbundesamts.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent