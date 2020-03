Innsbruck –Ein richtungsweisendes Urteil zur Haftung wegen Sprengungen für den Brennerbasistunnel (BBT) und ähnliche Großprojekte erging nun erstinstanzlich am Innsbrucker Landesgericht. In vielen Fällen hatte sich die BBT zuvor mit geschädigten Hausbesitzern unkompliziert verglichen. Das Problem einer Familie in Aldrans: Deren Haus lag außerhalb des so genannten Beweissicherungsstreifens und somit ohne Messerfordernis. Erst nachdem erste Risse in Wänden und Fliesen entstanden waren, wurde ein Messgerät im Aldranser Haus aufgestellt. Und auch dieses zeigte kein relevantes Messergebnis. BBT-Anwalt Erik Kroker musste daher jede Haftung und jeden Vergleich ablehnen: „Die Messgeräte verzeichneten Schwingungen, die mit 2,5 Millimeter pro Sekunde bautechnisch nicht relevant sind und weit unter der ÖNORM liegen. Wir unterliegen der Prüfung dreier Rechnungshöfe – wir haben keine Möglichkeit zu Schadensanerkenntnissen ohne Kausalität“, so Kroker bei Einreichung der Klage am Landesgericht.