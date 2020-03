Eishockey-Schiedsrichter suchen Nachwuchs

Innsbruck – Vor einer Woche luden Tirols Eishockey-Schiedsrichter zu einem Media Day in die Tiwag Arena. Dabei wurde unter anderem ein Image-Video gedreht, auch mit dem Ziel, Nachwuchs zu lukrieren. „Die einzige Voraussetzung ist, dass man eislaufen kann und eine normale körperliche Fitness aufweist“, erklärt Obmann Manuel Nikolic, der wie sein Zwillingsbruder Kristijan Spiele in der Erste Bank Eishockey Liga leitet und auch bei der WM schon im Einsatz war. Wer Interesse hat, kann sich unter www.refs-tirol.at anmelden. Schon im Sommer stehen die ersten Regelabende und Eistrainings an. Nach erfolgreichen Regel-, Eis- und Fitness-Tests im Herbst könnten im Winter schon die ersten Einsätze folgen. (t.w.)