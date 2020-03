Medaillenregen bei Europameisterschaft am Ganslernhang

Kitzbühel –Tirols Shortcarver-Akrobaten bewiesen bei den jüngsten Europameisterschaften in Kitzbühel blendende Form: Herausragend am Ganslernhang war Hannes Angerer (ISV), der seinen Titel im Slalom verteidigte und zusätzlich EM-Silber in der Kombination gewann. Bei den Damen war die Dreifach-Siegerin Stefanie Klocker (Vorarlberg) einsame Klasse, außerdem dominierte mit Raimund Liesinger ein weiterer Athlet aus dem Ländle.