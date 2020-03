Katrin Vohland neue Chefin des Naturhistorischen Museum Wien

Vohland folgt mit Anfang Juni Christian Köberl nach, der das Haus seit 2010 geleitet hat. Die am 29. September 1968 in Hamburg geborene Wissenschafterin leitet seit 2014 am Museum für Naturkunde Berlin den Forschungsbereich „Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsforschung“. Zuvor war sie unter anderem an der Universität Potsdam und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung tätig. Fachlich war sie in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich „Bürgerwissenschaften“ (Citizen Science) und in der Biodiversitätsforschung aktiv. Von 2005 bis 2007 war sie Parteivorsitzende der Grünen im deutschen Bundesland Brandenburg. Im Vorjahr hat sie für die Landesliste der Grünen in Brandenburg kandidiert.