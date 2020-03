Regierung will weitere Coronavirus-Maßnahmen ankündigen

Die Regierung will am Freitag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ankündigen. In einer Pressekonferenz werden Kanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) um 14:00 Uhr an die Öffentlichkeit treten. Zuvor hatte die FPÖ einen „Lockdown“ Österreichs gefordert.

Im Vorfeld hat der Bundespressedienst an Medien appelliert, nach Möglichkeit nur ein Redaktionsmitglied zu schicken. Die Regierung ist derzeit bemüht, die sozialen Kontakte der Bevölkerung so weit wie möglich zu reduzieren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Ziel ist, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile als Pandemie eingestufte Verbreitung der Krankheit soweit zu verzögern, bis die aktuell noch laufende Grippewelle abebbt und somit Spitalsbetten für Corona-Patienten frei werden.

Auch das Parlament diskutiert derzeit, wie die nächste Nationalratssitzung möglichst sicher abgehalten werden kann. Um ausreichend Abstand zwischen den Abgeordneten sicherzustellen überlegt man, in eine andere Location auszuweichen. Sollte die Sitzung in der Hofburg nicht möglich sein, käme nach Angaben aus Parlamentskreisen wohl nur das Austria Center in Frage.

Auch das Parlament diskutiert derzeit, wie die nächste Nationalratssitzung möglichst sicher abgehalten werden kann. Um ausreichend Abstand zwischen den Abgeordneten sicherzustellen überlegt man, in eine andere Location auszuweichen. Sollte die Sitzung in der Hofburg nicht möglich sein, käme nach Angaben aus Parlamentskreisen wohl nur das Austria Center in Frage.

Die FPÖ wirft der Bundesregierung vor, in der Coronakrise zu lange nur auf Krisen-PR gesetzt und viel zu spät Maßnahmen ergriffen zu haben. Auch jetzt werde die Bevölkerung im „Dauerzustand der Ungewissheit“ gehalten, kritisierte Klubchef Herbert Kickl am Freitag in einer Pressekonferenz. Er forderte Transparenz und „harte Maßnahmen“, es müsse zum „Lockdown“ Österreichs kommen.

„Es wäre klug, jetzt in einem massiven Einsatz diese negative Entwicklung zu durchbrechen“, meinte Kickl, dies dafür aber nur für einen überschaubaren Zeitrahmen. Sämtliche Grenzen müssten für eine individuelle Reisetätigkeit geschlossen und nur für den Warenverkehr offengelassen werden. Das gelte auch für den Passagierflugverkehr. Ähnlich wie in Italien sollten auch Geschäfte, Restaurants und andere Lokale zusperren. Für Lebensmittel und Medikamente müsse es eine Preisgarantie geben.

Die Bevölkerung werde solche Maßnahmen im Rahmen eines „rot-weiß-roten Anti-Corona-Schulterschluss“ verstehen, zeigte sich Kickl überzeugt. Dies vor allem auch dann, wenn die Bundesregierung auch die wirtschaftliche Existenz der Menschen und Unternehmen schütze und dafür auch Geldreserven aus der Nationalbank aber auch von den Sozialpartnern mobilisiere. Entgeltfortzahlungen müssten zur Gänze übernommen werden, und zwar aus dem Budget: „Es gilt das Nulldefizit zu kippen.“