Sillians Budgetkurs konnte bestätigt werden

Sillian – In seiner zweiten Sitzung dieses Jahres hat sich der Sillianer Gemeinderat anlässlich der Jahresabrechnung 2019 eingehend mit der Finanzlage der Marktgemeinde beschäftigt. Die Finanzverwalterin Margareth Feichter sah sich gemeinsam mit dem Bürgermeister Hermann Mitteregger mit einigen kritischen Anmerkungen des Überprüfungsausschusses konfrontiert.

Peter Duracher, erster Rechnungsprüfer, rechtfertigte seine Einwände zu einzelnen Buchungen mit der Verantwortung des Gemeinderates: „Wir entscheiden, ob wir den Bürgermeister als Rechnungsleger entlasten. Also müssen wir genau darüber Bescheid wissen, wie unser Budget zustande gekommen ist.“ Hauptsächlich ging es um Fragen zu einzelnen Kostenüberschreitungen, nicht erfüllten Voranschlägen sowie vorgezogenen Kreditabschöpfungen.

Der Stand der Gemeindekonten betrug zu Beginn des Jahres insgesamt 96.516,47 Euro, am 31. Dezember 2019 konnte der Konto-Jahresabschluss bei einer Höhe von 133.910,20 Euro gebucht werden. Im ordentlichen Haushalt standen Einnahmen von 5,167.902,69 Euro Ausgaben von 5,270.265,71 Euro gegenüber. Das Jahresergebnis im ordentlichen Haushalt weist also einen Abgang von 102.363,02 Euro aus. Im außerordentlichen Haushalt steht dagegen ein Überschuss von 290.566,73 Euro in den Büchern.