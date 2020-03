Schlagabtausch mit einigen Fragezeichen für Tiroler Box-Hoffnung

London – Der Tiroler Boxer Edin Avdic geht bei seiner Mission, ein Olympia-Ticket für die Sommerspiele 2020 zu ergattern, derzeit durch ein Wellenbad der Gefühle. Seit Dienstag weilt der 23-jährige Innsbrucker in London, um sich auf das Europa-Qualifikationsturnier vorzubereiten. Von „business as usual“ sei man auf der Insel aber weit entfernt. „Das hat schon am Flughafen angefangen, viele Menschen tragen Schutzmasken und Handschuhe. Es ist alles ein bisschen chaotisch“, erzählte die Tiroler Box-Hoffnung, die seit diesem Jahr für den BC Unterberger Wörgl in den Ring steigt. Einige Boxer aus anderen Nationen (Nennungen gibt es aus 42 Ländern) konnten gar nicht erst nach Großbritannien reisen, so fehlen etwa einige Athleten aus dem Schweizer Tessin. Auch im italienischen Team, das bereits vorsichtshalber vor zwei Wochen angereist war, sei die Verunsicherung groß, berichtete Avdic.

Trotz der Corona-Krise soll das Olympia-Qualifikationsturnier in der Londoner Copper Box Arena am Wochenende in Szene gehen – natürlich ohne Box-Fans in der Halle und mit strengen Hygieneauflagen. Der mehrfache Staatsmeister Avdic, der im Mittelgewicht (bis 75 kg) antritt, will heute trotz Hammer-Auftaktlos gegen Kamran Sahsuvarlı (AZE/Olympia-Bronze 2016), mit einer Top-sechs-Platzierung ein Fixticket für Olympia lösen: „Ich fühle mich topfit“, sagte Avdic, der sich mit Box-Nationaltrainer Daniel Nader im Nationalteam-Stützpunkt Wien-Ottakring auf das Turnier vorbereitet hat. Kurios: Sollten mehrere Kämpfer in Avdic’ Gewichtsklasse auf ein Antreten verzichten, steigen seine Chancen auf eine Olympia-Teilnahme. Neben London gibt es im Mai ein zweites Olympia-Qualifikationsturnier in Paris. Ob das Event überhaupt stattfinden kann, darauf will Avdic derzeit nicht vertrauen. „Ich gebe in London mein Bestes, dann schauen wir, was rauskommt!“