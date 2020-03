Blutiger Ehestreit in Bad Vöslau: Frau griff zu Küchenmesser

In Bad Vöslau (Bezirk Baden) hat ein Ehestreit in der Nacht auf Freitag blutig geendet. Nach Polizeiangaben hatte eine 34-Jährige zu einem Küchenmesser gegriffen und auf ihren 47 Jahre alten Mann eingestochen. Das Opfer wurde ins Landesklinikum Baden eingeliefert, die Beschuldigte ist in Haft.