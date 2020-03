Viel Bewegung rund um Telfer Ortszentrum

Von Michael Domanig

Telfs – Schwimmbad, Seniorentagesbetreuung und Jugendzentren geschlossen bzw. vor der Schließung. Die Pflegeheime zum Schutz der Bewohner für Besucher gesperrt. Ein neuer Empfangsschalter im Rathaus, der Bürger zu- und bei weniger dringenden Anliegen auch abweist. Die Bitte, Amtswege möglichst telefonisch oder elektronisch zu erledigen, und vieles mehr: Auch in Tirols drittgrößter Gemeinde prägt die Corona-Krise natürlich den Alltag.

Dabei ist im Telfer Ortszentrum derzeit eigentlich extrem viel in Bewegung: Im Untermarkt sind die Bagger aufgefahren, die Neugestaltung des Ortskerns samt Begegnungszone geht vorerst planmäßig voran: Grabungs- und Leitungsarbeiten laufen, für künftige Stadtmöbel und Sonnenschirme werden Fundamente geschaffen. Neue „Infrastrukturpunkte“ erlauben es den Gemeindewerken bei künftigen Veranstaltungen, direkt an Wasser und Strom anzudocken. In 14 Tagen sollen schon die Pflasterungsarbeiten starten, das erste Baulos im Juni fertig sein.

Alle Geschäfte bleiben stets fußläufig erreichbar, die Zufahrt zum Zentrumsparkplatz ist über die Josef-Schöpf-Straße gegeben. Trotzdem ist die Baustelle für die Geschäftsinhaber klarerweise nicht einfach – derzeit aber wohl auch nicht das Hauptproblem.

Wenige Meter weiter, in der Obermarktstraße, entsteht das neue Bürgerservice. Die Eröffnung ist eigentlich für 8. Mai geplant, laut BM Christian Härting „wackelt der Termin aber gehörig“ – nicht nur wegen Corona, sondern auch weil bislang keine Angebote für die Tischlerarbeiten eingegangen seien.

Komplett umgestaltet wird auch das Fasnachts- und Heimatmuseum im Noaflhaus, hier wäre die Eröffnung – im Beisein der Fasnachtsgruppen – für 24. April angesetzt.

Am Wallnöfer-Platz wiederum sollen im Mai die Bauarbeiten für die neue Bücherei beginnen. Davor steht eine Reihe von räumlichen Rochaden an: Der Lebensmittelmarkt Dilara übersiedelt vom Platz in die Anton-Auer-Straße. Dafür wechselt der Kleiderladen des Roten Kreuzes in die Kirchstraße 1 (geplante Eröffnung: 8. April), die Aktion „LebenMittel“ erhält eine neue Heimat in der Bahnhofstraße 4 (geplant ab 1. April).

Längst in Betrieb ist das neue Abfallwirtschaftszentrum Telfs. Hier soll die offizielle Eröffnung am 18. April gemeinsam mit der „Aktion Sauberes Telfs“ und einem Tag der offenen Tür erfolgen – so Corona will.