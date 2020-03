Seefelds Bürgermeister bietet Opposition Neuwahlen an

Seefeld – Angekündigte Revolutionen finden nicht statt, heißt es. Nicht so in Seefeld, wo bereits im Vorfeld der Sitzung Ungemach drohte. Am Donnerstagabend im Gemeinderat war es dann so weit und Gemeindevorstand Sepp Kneisl (Bürgerliste) verkündete im Namen der Opposition eine klare Botschaft: „Wir wollen, dass der jeweilige Bürgermeister nicht mehr mit der Geschäftsführung von gemeindeeigenen Gesellschaften betraut wird. Wir wollen diese Position entpolitisieren.“ Zudem solle der Bürgermeister nicht mehr Vorstand der Rosshütte sein. Da es sich bei der Bergbahn um eine Aktiengesellschaft handelt, obliegt diese Entscheidung dem Aufsichtsrat, auch wenn die Gemeinde Hauptaktionärin ist. Kneisl wollte deshalb, dass der Gemeinderat dem Aufsichtsrat für die bevorstehende Sitzung zumindest die Empfehlung gibt, den Bürgermeister nicht mehr als Vorstand einzusetzen. „Wir wollen den Automatismus nicht mehr, dass der Bürgermeister auch Vorstand der Bergbahn ist.“ Und konkreter: „Ich bin der Meinung, du solltest nicht mehr Vorstand der Rosshütte sein.“