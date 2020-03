Nehammer: „Wird natürlich keine Ausgangssperren geben“

Die Regierung will am Freitagnachmittag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verkünden. Im Vorfeld ist Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Gerüchten entgegengetreten, die Regierung könnte eine Ausgangssperre verhängen oder alle Geschäfte in Österreich schließen. „Es wird natürlich keine Ausgangssperren geben“, versicherte Nehammer im Ö1-“Mittagsjournal“ und warnte vor „Fake News“.