Tiroler Landesmuseen geschlossen, keine Proben in Linz

Die Tiroler Landesmuseen schließen ab kommenden Montag bis zumindest 3. April wegen des Coronavirus ihre Pforten. Jedenfalls gelte die Schließung aller Häuser bis zum Ende der offiziellen Maßnahmen, hieß es in einer Aussendung. Seit heute sind alle Veranstaltungen und das Vermittlungsangebot abgesagt. Unterdessen wurde am Landestheater Linz und beim Brucknerorchester der Probenbetrieb eingestellt.

In Linz ist damit der Probenbetrieb „auf Bühnen und in Probesälen in allen Sparten und allen Spielstätten bis auf Weiteres“ eingestellt. Grund sei der hohe persönliche Körperkontakt bzw. die Nähe von Darstellern und Musikern, hieß es in einer Aussendung. Die Tageskassen der Häuser sind geschlossen, das Kartenservice ist aber weiterhin per E-Mail erreichbar. Verzichten müssen Theaterfans außerdem auf die Uraufführung von „Handke unser“ in der neuebuehnevillach. Das Stück von Bernd Liepold-Mosser, der auch die Regie übernommen hätte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Umgeschwenkt ist die Kunsthalle Wien: Gestern hieß es noch, die laufende Antrittsausstellung des neuen Leitungsteam bleibe zugänglich, am Freitag ruderte man nun zurück. „Bis voraussichtlich Anfang April“ bleiben beide Dependancen geschlossen, auch alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Selbes gilt für das Theaterfestival „Radikal jung“ in München: Beim „Festival für junge Regie“, das am 25. April gestartet hätte, wäre auch die Wiener Choreografin Florentina Holzinger mit ihrer zum Berliner Theatertreffen eingeladenen Arbeit „TANZ“ vertreten gewesen. Außerdem haben die Österreichische Gesellschaft für Literatur sowie das Literaturhaus Salzburg alle Veranstaltungen bis auf weiteres bzw. bis Ostern abgesagt.