Alltag in Zeiten des Coronavirus: Südtirol lebt Quarantäne bereits vor

Von Georg Schedereit

Meran – Meran, wo man sich bis vor Kurzem über „overtourism“ mokierte, wirkt jetzt täglich „ausgestorbener“. Wie ich es noch nie gesehen habe. Nicht einmal, als der Serienmörder Ferdinand Gamper hier umging.

Wie überall in Italien und Südtirol sind jetzt sogar Beerdi­gungen und Gottesdienste genauso untersagt wie jegliche andere – auch kleine – Menschenansammlung, egal ob von Wein- oder Kaffeetrinkern, Karten- oder Theaterspielern, Kursbesuchern, Sängern, Musikern, Studenten, Säufern oder sonstwie Feiernden.

Jedes Mal, wenn jemand seine Wohnung verlässt, muss er und sie laut staatlicher Notverordnung (die ansonsten total einleuchtet und die ich strikt und gern befolge) per schriftlicher „autocertificazione“ das Warum seiner Bewegung begründen, dass sie nur zwecks Lebensmittel­einkauf geschieht oder aus ernstzunehmenden behördlichen oder gesundheitlichen Gründen.

Gerade deretwegen wandere ich trotzdem täglich wacker los. Natürlich auf Seitenwegen Richtung Grün, keineswegs um – verbotenerweise – anderen Leuten nahezukommen. Wenn, dann ist übrigens erst ab 1,82 m Abstand, so ganz genaue Tester, eine Tröpfchenübertragung des Virus so gut wie ausgeschlossen.

Die Losung „io sto in casa“ ist nichts für mich. Den – jetzt wirklich lebensnotwendigen – Abstand zu anderen Menschen hält man gerade in Südtiroler Ortschaften und Landschaften genüsslicher als drinnen! Abstand halten ist ja plötzlich das Anständigste überhaupt geworden. Das Wichtigste, neben dem Händewaschen, dem Entsorgen der Papiertaschentücher nach einmaligem Gebrauch (und dem anschließenden neuerlichen Händewaschen).

Vergessen tue ich noch zu oft, dass meine Finger nichts im Gesicht zu suchen haben, ich mir weder die Augen reiben noch an die Nase noch an die Stirn fassen sollte. Und die Kunst des Niesens in die Ellenbogen statt ins Taschentuch, die beherrsche ich noch lange nicht.

Heute Nacht wurden per x-tem Dekret nochmal die Schrauben angezogen: Heute früh müssen auch in Südtirol wie überall in Italien auch die letzten Läden dichtmachen, Friseure sowieso.

Ärzte und Behörden sind telefonisch oder online anzusprechen. Busse fahren gerad­e noch (oft mit nur noch einem Fahrgast, oder keinem). Offenbleiben dürfen nur noch Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien, Tabak­trafik und, für mich unverzichtbar, der Zeitungskiosk.

Seit Wochen verfolge ich die Entwicklung Tag und Nacht genau, vergleiche das, was die Verlautbarungen des Robert-Koch-Institut in Berlin mit anderen soliden italienischen und englischsprachigen Quellen, Daten und Expertenaussagen.

Was mich am meisten beeindruckt: Südlich des Brenners stirbt in unseren norditalienischen Nachbarregionen seit Tagen mindestens ALLE ZEHN MINUTEN (!) ein Mensch an einer neuen Krankheit, gegen die noch länger kein Kraut gewachsen sein wird. In unseren Breiten gibt es inzwischen täglich mehr Tote als im ganzen riesigen China, so viele wie nirgends sonst auf der Welt, kann das sein, darf das sein? Nein!

Tendenz steigend, so scheint es vorerst, noch Wochen, wenn nicht Monate. Und wenn es so weitergeht, leider bald an allen Ecken und Enden Europas und der Welt. Wo man sich viel langsamer als in China, Italien und Südkorea der Dramatik dieser seit heute von der WHO als Pandemie anerkannten Epidemie bewusst wird. Tragisch droht sich vor allem die zunehmende Überforderung aller Intensivstationen auszuwirken. Diese können sich ja nirgends plötzlich ausschließlich um akute Corona-Patienten kümmern und all die anderen Notfälle krepieren lassen.

Italienische Fachleute schätzen, rund zehn Tage nach dem hiesigen Höhepunkt könnten Deutschland und Frankreich dran sein, Großbritannien, Österreich, Schweiz usw. Alle.

Das Schlimmste kommt also erst, langsam und allüberall, sagt die Kassandra in mir. Oder ist es der alte Zweckpessimist? Egal, bisher haben sie leider viel öfter Recht behalten, als sie eigentlich wollten.

Das wird wirklich eine ZEITENWENDE, vermute ich. Wird so etwas wie eine „De-Globalisierung“ in Gang kommen, wie manche vorhersagen? Keine Ahnung. Aber dass das alles neben und nach Schlimmem auch positive Folgen haben wird, dessen bin ich sicher.