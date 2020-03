Bischöfe tagen nicht in St. Michael, sondern in Wien

Innsbruck, Wien – Dass Österreichs Bischöfe in der kommenden Woche nicht im Bildungshaus St. Michael in Pfons zu ihrer Frühjahrskonferenz zusammenkommen werden, stand bereits seit Donnerstag fest. Zu sehr wirkt sich das Coronavirus auch auf die Religionsgemeinschaften aus, schließlich werden ab Montag auch alle Gottesdienste ausgesetzt und das kirchliche Leben massiv reduziert. Ausfallen wird die Bischofskonferenz allerdings nicht, muss doch spätestens am Dienstag ein neuer Vorsitzender gewählt werden.

Kardinal Schönborn hat nämlich seinen Vorsitz am 17. März zurückgelegt und ihn in einem Schreiben an die Bischöfe angekündigt. Wie Kath­press am Freitag mitteilte, sind alle fünfzehn Mitglieder der Bischofskonferenz, unter ihnen Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler, aktiv wahlberechtigt. Neben den neun Diözesanbischöfen und dem Militärbischof sind das auch die vier Weihbischöfe und der Abt von Wettingen-Mehrerau. Im ersten Wahlgang ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, ab dem dritten nur noch die einfache.