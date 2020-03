Reis, Insulin und Klopapier: Supermärkte in Tirol gestürmt

Von Benedikt Mair

Innsbruck, Wien – Zwei Einkaufstaschen voll mit Obst, Nudeln, Tomatensauce und Reis in der einen, drei Packungen Klopapier in der anderen Hand stürmt die Dame an vielen weiteren Kunden vorbei in Richtung Ausgang eines Innsbrucker Supermarktes. Warum sie gerade jetzt daran denkt, vorsorglich Toilettenpapier zu bunkern? „Na ja, der Herdenzwang“, sagt sie. „Und außerdem ist es im Laden nebenan schon ausverkauft. In Krisenzeiten wird das Klopapier immer schnell knapp.“

Leere Regale, volle Einkaufswagen und Schlagen vor den Ladenkassen – in vielen Tiroler Orten bot sich gestern nahezu dasselbe Bild. Besorgte Menschen stürmten Supermärkte, ließen sich zu Hamsterkäufen hinreißen. Und das alles, obwohl die Geschäfte, die der Grundversorgung dienen, auch kommende Woche noch uneingeschränkt geöffnet bleiben – allen Maßnahmen, die eine Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, zum Trotz.

Die Panik, die bundesweit um sich griff, sei laut österreichischem Handelsverband absolut unangebracht. In allen Lebensmittelmärkten blieben die Öffnungszeiten gleich, Lieferengpässe seien nicht zu erwarten. „Als zentraler Nahversorger gewährleisten wir die Versorgungssicherheit der gesamten Bevölkerung“, heißt es in einer Aussendung des Verbandes. Und auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) versicherte gestern bei einer Pressekonferenz, dass es „nicht nötig ist, jetzt die Lebensmittelläden zu stürmen“. Auch Hamsterkäufe seien nicht nötig. Platter appellierte an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren. Besondere Schritte, die ein Horten von lebenswichtigen Konsumgütern verhindern, beispielsweise Kontrollen in Supermärkten, seien nicht geplant und auch nicht sinnvoll.