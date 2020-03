Karfreitag: Entscheidung für Chalupka „schmerzlich“

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka spricht angesichts der Beibehaltung der Karfreitags-Regelung von einem „schmerzlichen“ Urteil. An Politik und Sozialpartner appellierte Chalupka am Freitag, eine Lösung zu finden. Außerdem hatte die Kirche bereits am Donnerstagabend angekündigt, über das Arbeits- und Sozialgericht erneut an den Verfassungsgerichtshof herantreten zu wollen.