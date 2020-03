Nicht jeder Corona-Verdachtsfall in Tirol wird automatisch getestet

Innsbruck –Seit Tagen arbeiten die Mitarbeiter vom Labor der Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck am oberen Ende ihrer Kapazitäten: Mit jedem Tag wurde der Stapel an Proben von zu prüfenden Corona-Verdachtsfällen größer. Von „Normalbetrieb“ wurde praktisch auf einen 24-Stunden-Betrieb samt Nachtschicht umgestellt, um zuletzt 300 Tests pro Tag durchzuführen. Getestet wird teils auch im Infektionslabor der Inneren Medizin an der Klinik. Rein technisch gesehen dauert ein Corona-Test vier bis sechs Stunden, bis ein Ergebnis da ist, zuletzt mussten Betroffene bis zu 25 Stunden warten, um zu erfahren, ob sie „positiv“ oder „negativ“ sind.

Ab Montag hilft in Innsbruck ein weiteres Labor aus – das Labor von Johannes Möst, Facharzt für Klinische Mikrobiologie. Als offizieller Helfer einsteigen soll im Oberland auch das Pathologielabor Obrist in Zams. Privat würde ein Corona-Test in einem Labor um die 90 Euro kosten, in diesem Fall werden die Kosten aller helfenden Labors übernommen. Das Land Tirol will mit dieser Erweiterung der Tests in den nächsten Wochen über die Runden kommen.