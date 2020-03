Weitere Kultureinrichtungen stellen Betrieb ein

Die Tiroler Landesmuseen schließen ab kommenden Montag bis zumindest 3. April wegen des Coronavirus ihre Pforten. Jedenfalls gelte die Schließung aller Häuser bis zum Ende der offiziellen Maßnahmen, hieß es in einer Aussendung. Seit heute sind alle Veranstaltungen und das Vermittlungsangebot abgesagt. Unterdessen wurde am Landestheater Linz und beim Brucknerorchester der Probenbetrieb eingestellt.

In Linz ist damit der Probenbetrieb „auf Bühnen und in Probesälen in allen Sparten und allen Spielstätten bis auf Weiteres“ eingestellt. Grund sei der hohe persönliche Körperkontakt bzw. die Nähe von Darstellern und Musikern, hieß es in einer Aussendung. Die Tageskassen der Häuser sind geschlossen, das Kartenservice ist aber weiterhin per E-Mail erreichbar. Verzichten müssen Theaterfans außerdem auf die Uraufführung von „Handke unser“ in der neuebuehnevillach. Das Stück von Bernd Liepold-Mosser, der auch die Regie übernommen hätte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Umgeschwenkt ist die Kunsthalle Wien: Gestern hieß es noch, die laufende Antrittsausstellung des neuen Leitungsteam bleibe zugänglich, am Freitag ruderte man nun zurück. „Bis voraussichtlich Anfang April“ bleiben beide Dependancen geschlossen, auch alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Selbes gilt für das Theaterfestival „Radikal jung“ in München: Beim „Festival für junge Regie“, das am 25. April gestartet hätte, wäre auch die Wiener Choreografin Florentina Holzinger mit ihrer zum Berliner Theatertreffen eingeladenen Arbeit „TANZ“ vertreten gewesen. Außerdem haben die Österreichische Gesellschaft für Literatur sowie das Literaturhaus Salzburg alle Veranstaltungen bis auf weiteres bzw. bis Ostern abgesagt.

In die Zukunft blicken hingegen die Veranstalter des Amadeus Austrian Music Award: Für die Gala der Popmusikpreise, die heuer zum 20. Mal vergeben werden, wurde der 10. September als neuer Termin festgesetzt. Wer sich für das ursprünglich Ende April in der Wiener Stadthalle angesetzte Event bereits Karten gesichert hat, kann im Herbst dabei sein. Tickets können aber auch kostenlos refundiert werden. Wie es für Karteninhaber des am 4. April geplanten Helene-Fischer-Konzerts in Bad Hofgastein aussieht, ist unterdessen noch unklar. Der Auftritt des deutschen Schlagerstars wurde zwar abgesagt, bezüglich der Rückgabe prüfen die Veranstalter laut eigenen Angaben aktuell „alle Möglichkeiten“.

Das Museum der Moderne Salzburg ist ab morgen, Samstag, wegen des Coronavirus geschlossen. „Diese Maßnahme wird nach derzeitigem Kenntnisstand bis 3. April 2020 andauern“, informierte das Museum am Freitag. Betroffen von der Schließung sind die beiden Standorte, das Museum auf dem Mönchsberg und das Rupertinum. Abgesagt sind auch alle Veranstaltungen und Ausstellungseröffnungen in diesem Zeitraum.

Um einer Verbreitung von CoVid-19 entgegenzuwirken, stellt ab Samstag auch das österreichische Filmmuseum den Spielbetrieb bis auf weiteres ein. Auch das Wiener Kosmos Theater hat sich mittlerweile entschlossen, den Spielbetrieb „bis auf weiteres“ einzustellen. Adaptierungen gibt es auch bei KÖR - Kunst im öffentlichen Raum: Das geplante Programm des Projektes „Ich brauche Platz!“ wird laut Aussendung in seiner bisher angedachten Form vorerst eingestellt. Das Geschehen wird stattdessen in den digitalen Raum verlagert und thematisch auf das sich verändernde Alltagsleben bezogen. Detaillierte Informationen hierzu wurden für nächste Woche angekündigt.

Ebenfalls von den Absagen betroffen ist der Musical Frühling in Gmunden: „Vincent van Gogh“ wird nicht wie geplant ab 2. April im Stadttheater Gmunden zur Aufführung gebracht werden können. Sobald die neuen Termine gefunden sind, wird der Verkauf dafür gestartet. Geplant sind Sonder-Rabatte für all jene, die ihr diesjähriges Ticket stornieren und gleichzeitig eines für 2021 buchen möchten. Das ursprünglich für 2021 geplante Stück wird um ein Jahr nach hinten verschoben. Das Kunsthaus Bregenz ist ab dem morgigen Samstag ebenfalls vorläufig geschlossen.

Auch die für Sonntag geplante Deutschlandpremiere des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg wird wegen des Coronavirus auf Oktober 2020 verschoben. „Es ist eine der schwersten beruflichen Entscheidungen gewesen, die ich je treffen musste“, sagte Maik Klokow, Geschäftsführer und Produzent der Mehr-BB Entertainment, laut Mitteilung vom Freitag. „Aber die aktuellen Umstände lassen einen Premierenstart von ‚Harry Potter und das verwunschene Kind‘ nicht zu.“ Alle Tickets behalten den Angaben zufolge ihre Gültigkeit und können für Vorstellungen ab Oktober 2020 eingetauscht werden. Produktion und Umbau des Theaters mit seinen 1.673 Plätzen hatten rund 42 Millionen Euro gekostet.