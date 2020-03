Bayerische Polizisten nahmen Schleuser fest

Kiefersfelden – In der Nacht auf Freitag kurz nach 24 Uhr raste ein Kleinwagen durch die provisorisch eingerichtete Kontrollstelle am Ortsrand von Kiefersfelden. Danach fuhr der Wagen mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortszentrum der bayerischen Grenzgemeinde. Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, weshalb der flüchtige Lenker wenig später aufgab und anhielt. Bei der Überprüfung der Personalien der drei Insassen stellte sich heraus, dass der Lenker – ein Syrer (38) – nur über eine abgelaufene deutsche Aufenthaltsgenehmigung verfügte. Seine Begleiter konnten sich überhaupt nicht ausweisen. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich um einen syrischen und einen irakischen Staatsangehörigen, die sich für ihre geplante Flucht nach Europa an eine Schleuserorganisation gewandt hatten.