Corona schränkt Handel und Gastronomie ein

Zur Eindämmung des Coronavirus hat die Regierung am Freitag die nächsten Restriktionen beschlossen - und die treffen vor allem Handel und Gastronomie. Alles, was zur Versorgung der Bevölkerung nicht unbedingt notwendig ist, muss ab Montag für zunächst eine Woche sperren. Lokale wiederum dürfen nur noch bis 15 Uhr öffnen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte am Nachmittag bei der Präsentation der Maßnahmen, dass das soziale Leben ab Montag auf ein Minimum reduziert werden müsse: „Österreich wird nicht auf Dauer, aber doch auf Zeit auf Minimalbetrieb herunterfahren müssen.“

Warum das so ist, begründete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit den weiter steigenden Ansteckungszahlen von derzeit rund 40 Prozent täglich. Auch die jetzt gesetzten Maßnahmen würden frühestens in acht Tagen Wirkung entfalten, befürchtet der Ressortchef.

Schneller als ursprünglich gedacht geht es nun an den Schulen. So ist auch an den Volksschulen und in der Mittelstufe ab Montag keine Schulpflicht mehr. Der Unterricht geht zwar noch zwei Tage, Kinder sind aber bereits ab Wochenbeginn entschuldigt. An die Unternehmen appellierte Kurz, auch zur Bewältigung der Kinderbetreuung wo immer möglich auf Teleworking umzustellen.

Zeit haben werden viele Beschäftigte im Handel. Denn da dürfen nur noch jene Betriebe öffnen, die für die Versorgung nötig sind. Das geht von Lebensmittelgeschäften über Banken, Tankstellen, Apotheken und Drogerien bis hin zu Geschäften mit Tierfutter oder Trafiken.

Abend gegessen wird künftig wohl im Regelfall daheim. Denn Lokale aller Art dürfen nur noch von der Früh bis 15 Uhr offen halten und dies auch nur deshalb, damit jene Arbeitnehmer, die nicht daheim bleiben können, sich auch entsprechend verköstigen können, wie Kurz betonte. Für Discos und Bars bedeutet die Regelung im Normalfall das vorläufige Aus. Lieferdienste sind von den Einschränkungen nicht betroffen. Ausgangssperren wird es übrigens nicht geben. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) warnte davor, diesbezüglichen Gerüchten auf Social Media Glauben zu schenken.

Besonders hart erwischt es Personen in zwei Tiroler Wintersportregionen, die besonders stark vom neuen Virus getroffen sind. Das gesamte Paznauntal mit den bekannten Skiorten Ischgl und Galtür wird ab sofort ebenso für zwei Wochen komplett isoliert wie St. Anton am Arlberg an der Grenze zu Vorarlberg. Gäste dürfen trotz der Quarantäne ausreisen, müssen sich aber ausweisen und dazu verpflichten, bis nach Hause durchzufahren. Auch werden die Herkunftsländer der Touristen informiert.

Gemäß dem Vorbild an den Grenzen zu Italien wird nunmehr auch in Richtung Schweiz und Liechtenstein kontrolliert. Grenzgänger sollen jedoch ausgenommen werden. Für die Schweiz, Frankreich und Spanien werden die Reisewarnungsstufen indes noch einmal erhöht. Zudem wird der Flugverkehr in diese drei vom Coronavirus auch sehr stark betroffenen Länder vorübergehend ausgesetzt.

Weiter geht die Arbeit im Parlament. Die Präsidiale hat am Freitag beschlossen, die Sitzungen kommende Woche durchzuführen. Allerdings werden im Ausweichquartier in der Hofburg die Abgeordneten auf unterschiedliche Räume verteilt, damit sie nicht zu nahe aneinander sitzen.