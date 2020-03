Corona: Reisewarnung für Frankreich, Spanien und Schweiz

Für ganz Frankreich, Spanien und die Schweiz gelte eine Reisewarnung (Sicherheitsstufe 6) und vor Reisen in diese Länder „wird gewarnt“, betonte das Außenministerium. „Es wird dringend geraten, nicht unbedingt notwendige Reisen zu verschieben bzw. von derzeit noch bestehenden Rückreisemöglichkeiten Gebrauch zu machen“, hieß es in den drei Fällen gleichlautend. Im Falle Südfrankreichs wird den Österreichern aber explizit davon abgeraten, über Italien zurückzureisen, da für dieses Land ebenfalls schon eine Reisewarnung gilt. Die Austrian Airlines strich umgehend alle Flüge in die betroffenen Länder.

In den drei Ländern hatte sich das Coronavirus in den vergangenen Tagen stark ausgebreitet. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) gaben am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt, dass alle Flüge in diese Länder ab Montag gestrichen werden. An der Grenze zur Schweiz würden zudem Personenkontrollen eingeführt. Nehammer rief die Österreicher in den drei Staaten auf, „in aller Ruhe“ und „geordnet“ zurückzukehren.