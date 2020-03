US-Luftangriffe verschärfen Spannungen im Irak

Die US-Luftangriffe auf eine pro-iranische Miliz im Irak verschärfen die ohnehin schon großen Spannungen zwischen Washington und einflussreichen Parteien des Krisenlandes. Das Büro des irakischen Präsidenten Barham Salih erklärte am Freitag, bei der Bombardierung handle es sich um einen Verstoß gegen die Souveränität des Landes, wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA meldete.

Der irakische Staat werde gefährlich geschwächt und drohe, ins Chaos abzugleiten, warnte Salih. Das Außenministerium in Bagdad bestellte die Botschafter der USA und Großbritanniens ein.

Der politische Arm der Iran-treuen schiitischen Milizen, das Bündnis Al-Fatah, bekräftigte seine Forderung, ausländische Kräfte müssten aus dem Irak abziehen. „Wir verurteilen diese unverhohlene Aggression aus Schärfste“, hieß es INA zufolge in einer Erklärung.

Bei der Bombardierung in mehreren irakischen Provinzen waren am Donnerstag nach Angaben der irakischen Militärführung mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelte es sich um drei Soldaten, zwei Polizisten und einen Mitarbeiter des noch im Bau befindlichen Flughafens in der südirakischen Stadt Karbala. Zwölf Menschen wurden demnach verletzt, darunter ein Zivilist.