Drei Bäume für jedes T-Shirt: Jungchefs setzen auf faire Mode

Innsbruck –Drei 22-jährige Studenten des Management Center Innsbruck (MCI) wollen mit ihrem Unternehmen „BeBetter” am Modemarkt Fuß fassen und haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Seit Juni 2019 verkauft das Trio über den eigenen Online-Shop T-Shirts, genau genommen derzeit zwei Modelle: ein weißes Frauenmodell und ein schwarzes Herrenmodell. Der Clou: Für jedes verkaufte T-Shirt werden Bäume gepflanzt. „Wir versuchen, so CO2-neutral wie möglich bis CO2-negativ zu wirtschaften“, erklärt der Tiroler Thomas Abentung, der gemeinsam mit seinen deutschen Studienkollegen Simon Bauer und Maximilian Modrich vor einem Jahr das Unternehmen in Deutschland gegründet hat: „In Deutschland auch deshalb, weil die Gründung viel leichter war: aus versicherungstechnischen und steuerlichen Gründen.“