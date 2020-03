Bundespräsident appelliert in Corona-Krise an Zusammenhalt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich Freitagabend in der Corona-Krise an die Bevölkerung gewandt. „Wir müssen jetzt gemeinsam durch diese Situation durch“, sagte er in einer Fernsehansprache und rief dazu auf, die Empfehlungen von Regierung und Experten ernst zu nehmen. Es gehe darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.