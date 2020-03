ÖGB und AK: Alles tun für Erhalt der Arbeitsplätze

Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer unterstützen die Maßnahmen der Regierung im Zuge der Corona-Krise. Auch würden die Sozialpartner gut eingebunden, sagten AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann am Freitagnachmittag vor Journalisten. Wichtig sei es nun, die Arbeitsplätze zu erhalten.

Arbeitsplätze erhalten sichere Existenzen und ermögliche den Menschen, ihre Miete weiter zu bezahlen, so Schumann. „Es geht darum, dass wir alle Arbeitsplätze halten können, egal wie wir es machen. Da sind wir dran“ und dazu gebe es gute Gespräche, sagte Anderl. Zugleich stellte sie klar, dass alle Kompromisse nur jetzt für die Coronakrise gelten und nicht für die Zeit danach. „Dass uns jetzt die Regierung stark einbindet, das ist gut“, so Anderl. Die Situation sei einzigartig, es sei wichtig, „dass viele Maßnahmen in den letzten Tagen auf den Weg geschickt worden sind“. „Das wird den Staat natürlich viel Geld kosten ... aber es ist einfach nötig“. Österreich brauche Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Leben bald wieder den gewohnten Weg geht.