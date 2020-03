Erster Storch in Rust gelandet

In Rust am Neusiedler See ist am Samstag der erste Storch in diesem Jahr gelandet. Der Neuankömmling sei dabei, sich ein Nest auszusuchen, teilte Josef Karassowitsch, Obmann des örtlichen Storchenvereins, am Vormittag auf APA-Anfrage mit. Er habe den Neuankömmling während des Einkaufens bemerkt und beobachtet.