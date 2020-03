Eisstock-Sportler trotzen bei WM in Bayern dem Virus

Regen –Viermal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze – so lautete die beeindruckende Medaillenbilanz der rot-weiß-roten Stocksportschützen bei der WM in Regen (GER). Einer Weltmeisterschaft, die – im Gegensatz zum Großteil der restlichen Sportwelt – sich nicht dem Ausbruch des Coronavirus beugen wollte. „Es war schon sehr speziell“, erzählt der Tiroler Matthias Taxacher vom EV Angerberg, der sich Gold (Zielbewerb Team) und Bronze (Einzel Ziel) sichern konnte. „Zweimal am Tag gab es Updates, keiner wusste, wie es weitergeht. Aber sie wollten es offensichtlich unbedingt durchziehen.“ Das Programm wurde gestrafft, ab dem dritten Tag wurden dann keine Zuschauer mehr zugelassen und Gesundheitstest angeordnet – allerdings nur für die Südtiroler Athleten. „Das war Augenauswischerei“, meinte Taxacher, der sich gestern bereits wieder bei der Familie im Unterland einfand.