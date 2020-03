Budget kippt durch „Corona“ ins Minus

Die Auswirkungen der „Corona-Krise“ werden den für heuer eigentlich geplanten Budgetüberschuss ins Minus kippen lassen. Das haben Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (G) am Samstag klar gemacht. Demnach werden nicht nur die Ausgaben steigen, sondern auch die Einnahmen zurückgehen. Die angekündigten Schwerpunkte sollen laut Kogler aber zumindest heuer bestehen bleiben.

Als Beispiel nannte Kogler in der Pressekonferenz mit den Sozialpartnern die Investitionen in den Klimaschutz. Im Jahr 2020 seien schon einige Klimaschutz-Maßnahmen vorgesehen und diese würden auch umgesetzt. Mittelfristig, ab 2021, „wird natürlich alles neu bemessen“. Weitere Investitionen hat die Regierung in Justiz, Sicherheit und Bildung angekündigt.