Auch kleinere Kinos machen die Schotten dicht

Das Citycine Stadtkino Deutsch-Wagram und die Filmbühne Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich) pausieren den Spielbetrieb ebenso wie das Kino Freistadt und das Stadtkino Grein (Oberösterreich) und Das Kino Salzburg. Auch das Stadtkino Bruck/Mur oder das Cine4You Kino Hartberg (Steiermark) sperren vorerst zu, ebenso der Cinepoint Seefeld in Tirol und das Filmstudio Villach. Die Dieselkinos haben an allen neun Standorten vom Burgenland bis Salzburg ihren Betrieb mit dem heutigen Samstag vorübergehend dicht gemacht. Am Montag werden auch das Kino Oberpullendorf (Burgenland) und das Cinematograph & Leokino Innsbruck nachziehen.