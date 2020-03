In China erstmals mehr Corona-Fälle durch Einreisende

In China, wo die Coronavirus-Pandemie ausgebrochen ist, ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland erstmals höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland. Von den elf Neuinfektionen seien sieben bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Samstag mit.

Die in China vorgenommenen rigorosen Reisebeschränkungen haben den Export von Corona-Fällen ins Ausland bis Mitte Februar um rund 70 Prozent verringert. Ohne diese wären bis 15. Februar 779 Sars-CoV-2-Fälle exportiert worden, schreiben die Autoren um Alison Galvani von der US-Universität Yale in der am Freitag in „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) veröffentlichten Studie.

In Südkorea stieg die Zahl der erfassten Corona-Infektionen bei zuletzt rückläufiger Tendenz bei den neuen Fällen wieder auf mehr als 8.000. Am Freitag seien 107 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstag mit.

Außerhalb von Europa war vor allem der Iran weiter schwer von der Krise getroffen. Am Samstag stieg die Zahl der Coronavirus-Opfer drastisch an. Innerhalb von nur 24 Stunden habe sich die Anzahl der Toten von 514 auf 611 erhöht, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianush Dschahanpur, in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen mit Sars-CoV-2 stieg in Tagesfrist um 1.365 auf 12.729.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

US-Präsident Donald Trump rief wegen der Ausbreitung des Coronavirus in den USA einen nationalen Notstand aus. Mit der Maßnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2 freigesetzt, sagte Trump. Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus winkte mit einer überwältigenden Mehrheit von 363 zu 40 Stimmen ein Hilfspaket zur Bewältigung der Coronavirus-Krise durch. Es sieht unter anderem eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und kostenlose Coronavirus-Tests vor.

In Afrika sind weitere Fälle des neuen Coronavirus bekannt geworden. Namibia und das Gebirgskönigreich Eswatini (ehemals Swasiland) gaben ihre ersten Fälle bekannt.

Das Coronavirus breitete sich inzwischen auf 17 der 20 Länder Lateinamerikas aus. Zuletzt wurden am Freitag in Venezuela, Guatemala und Uruguay erste Fälle bekannt. Nur in den mittelamerikanischen Ländern Nicaragua und El Salvador sowie im Karibikstaat Haiti wurden keine Infektionen bestätigt, so die Behörden der jeweiligen Länder sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Auch in Belize und Suriname, die wegen ihrer Amtssprachen nicht zu Lateinamerika gezählt werden, gibt es bisher keine bekannten Fälle. In der Karibik sind mehrere weitere Gebiete von der Pandemie betroffen - darunter Jamaika, Puerto Rico, Trinidad und Tobago und einige französische Überseegebiete.

Mehrere Länder der Region ergriffen in den vergangenen Tagen verstärkt Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Einige von ihnen riefen den Notstand aus, manche suspendierten den Flugverkehr aus Europa. In Südamerika schloss Kolumbien am Samstag seine Grenze zu Venezuela. El Salvadors Präsident Nayib Bukele rief eine „nationale Quarantäne“ aus - für drei Wochen dürfen keine Ausländer das mittelamerikanische Land betreten.