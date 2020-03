Putin unterzeichnet von ihm vorgeschlagene Verfassungsreform

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Samstag die umstrittene Verfassungsreform unterzeichnet, die ihm zwei weitere Amtszeiten ermöglichen würde. Die Verfassungsreform geht nun an das Verfassungsgericht, das binnen einer Woche entscheiden muss, ob es die Reform absegnet. Am 22. April soll dann die Bevölkerung darüber abstimmen.

Parlamentspräsidentin Walentina Matwienko erklärte am Samstag, trotz „verschiedener Sorgen wegen des Coronavirus“ müsse die Abstimmung wie geplant zu diesem Termin stattfinden. Bei Protesten in Moskau wurden indes Dutzende Menschen festgenommen.

Die spektakuläre Wendung zugunsten Putins war am vergangenen Dienstag in einem Überraschungscoup im Parlament auf den Weg gebracht worden. Eine in letzter Minute eingefügte und von den Abgeordneten umgehend abgesegnete Ergänzung zur Verfassungsreform ermöglicht es dem bereits seit 20 Jahren in Russland regierenden Putin, auch nach 2024 weiter als Präsident an der Macht zu bleiben.