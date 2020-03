Coronavirus - Budgetausschuss einstimmig für Gesetzespaket

Der Budgetausschuss des Nationalrats hat Samstagabend einstimmig jenes Gesetzespaket angenommen, mit dem die Bundesregierung Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ermöglichen will, berichtete die Parlamentskorrespondenz. Der Weg für einen Beschluss im Nationalratsplenum am Sonntag und ein Inkrafttreten am Montag ist damit frei.