Coronavirus - China meldet nur 20 neue Fälle

In China ist die Zahl der Infektionen durch das neuartige Coronavirus laut offiziellen Angaben erneut nur leicht gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, kamen landesweit 20 Erkrankungen mit der Lungenkrankheit Covid-19 hinzu.

16 der Fälle wurden demnach bei Menschen nachgewiesen, die aus dem Ausland nach China zurückkehrten. Die Kommission führt diese Patienten als importierte Fälle in der Statistik.

Insgesamt gibt es damit nach Angaben der Behörden inzwischen 111 Fälle, in denen das Virus aus dem Ausland nach China eingeschleppt wurde. Zudem wurden vier neue Ansteckungsfälle aus der Stadt Wuhan gemeldet, von der das Virus im Dezember seinen Ausgang genommen hatte. Zehn weitere Menschen kamen durch das Coronavirus ums Leben, wie die Behörde ferner berichtete.

Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.844 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Mehr als 65.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. 3.199 Tote sind bisher in der Volksrepublik zu beklagen.

In Japan ist die Zahl der Infizierten unterdessen auf 1.484 gestiegen. Allein 697 davon stammen von dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, wie der Sender NHK berichtete. Bisher sind in Japan 29 Menschen an dem Virus gestorben.