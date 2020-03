Prozess gegen Netanyahu um zwei Monate verschoben

Wegen der Virus-Krise wird der Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu um zwei Monate verschoben. Nach Angaben des Justizministeriums soll der Prozess nun am 24. Mai beginnen. Ursprünglich war der Auftakt für kommenden Dienstag angesetzt. Netanyahu weist die gegen ihn gerichteten Korruptionsvorwürfe zurück.

Der israelische Justizminister Amir Ohana hatte zuvor eine starke Einschränkungen des Gerichtssystems verhängt. Ohana teilte in der Nacht auf Sonntag mit, in Absprache mit dem Gesundheitsministerium solle zunächst für 24 Stunden ein Notstand verhängt werden. Gerichte sollten nur in besonderen Notfällen aktiv werden. Davon ausgenommen sei das Höchste Gericht. Es wurde damit gerechnet, dass diese Anweisung verlängert werden könnte.