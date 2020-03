Italiens Ärzte empfahlen längere Trainingspause

Die Mannschaftsärzte in der italienischen Fußball-Liga Serie A sprechen sich nach den jüngsten Infektionen entschieden dagegen aus, dass die Clubs den Trainingsbetrieb bald wieder aufnehmen. „Wir empfehlen dringend, eine deutliche Verbesserungen der Situation rund um das Coronavirus abzuwarten“, schrieben die Ärzte am Samstag in einer gemeinsamen Stellungnahme.