Russland und Türkei beginnen gemeinsame Patrouillen in Idlib

Russland und die Türkei haben am Sonntag ihre ersten gemeinsamen Patrouillen in der syrischen Provinz Idlib gestartet. Russland habe dazu Militärpolizisten und gepanzerte Fahrzeuge bereitgestellt, berichteten mehrere russische Nachrichtenagenturen. Die Patrouillen begannen demnach in der Ortschaft Tronba entlang der wichtigen Hauptverkehrsstraße M4.