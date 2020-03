Schramböck: „Medikamentenproduktion zurück nach Europa holen“

Wien – Die Corona-Krise stellt die heimische Wirtschaft vor eine ungeahnte Herausforderung und Belastungsprobe. „In den Betrieben herrscht große Sorge. Aufträge drohen auszufallen, Lieferketten können unterbrochen werden. Die Frage, die sich Unternehmer und auch die Arbeitnehmer stellen: Können unter diesen Bedingungen noch die Mieten und die Gehälter bezahlt werden? Unsere Generation erlebt eine völlig neue Situation, die unsere Vorgängergenerationen nur im Krieg kennen gelernt haben. Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es nun, ein hohes Maß an Sicherheit zu geben. Es geht um Gesundheit, Liquidität und Arbeitsplätze“, erklärt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Sie betont, dass der Vier-Milliarden-Krisenfonds sowohl für alle Betriebe bis hin zu den Ein-Personen-Unternehmen zur Anwendung kommen wird. Im Fonds enthalten sind auch die Geldmittel für den Härtefonds und 400 Millionen Euro, die für das Corona-Kurzarbeitmodell vorgesehen sind. Das Neue bei der befristeten Kurzarbeit: Arbeitszeit kann anders als bisher bis auf null reduziert werden. Die Kurzarbeit ermögliche aus Sicht der Regierung eine neuartige Flexibilität. Es können Bereiche eines Unternehmens, zum Beispiel die Produktion, voll in Betrieb bleiben, während andere Teile kurzarbeiten.

Und sie weiß auch, welche Lehren aus der Corona-Krise gezogen werden müssen. „Wir müssen die Daseinsvorsorge neu denken. Ich glaube, dass es sich hierbei um einen europaweiten Weckruf handelt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Medikamentenproduktion wieder zu einem großen Teil nach Europa zurückholen. In den vergangenen Jahren kam es zu einer massiven Abwanderung von Produktionsstätten nach Indien und China. Jetzt zeigt uns diese Krise, dass diese Abhängigkeit schnell korrigiert werden muss.“

Schramböck glaubt, dass es hier in der Europäischen Union eine einhellige Meinung gibt. „Schon in den kommenden Tagen wird es eine Videokonferenz mit allen Wirtschaftsministern der EU geben. Mein erklärtes Ziel ist es, die Versorgung von wichtigen Medikamenten, aber auch medizinischen Masken oder Desinfektionsmitteln so weit sicherzustellen, dass ein Jahresbedarf gegeben ist.“