Italiens Künstler bitten Regierung um Unterstützung

Der Ex-Direktor der Wiener Staatsoper beginnt seine Amtszeit in Mailand in einem „dramatischen Moment in der Geschichte de Theaters“. Seine Hoffnung ist, dass der Wiedereröffnung Anfang April neu starten zu können. „Am 4. April können wir mit Rossinis Oper ‚Il turco in Italia‘ neu beginnen“, sagte Meyer. Die meisten Aufführungen im April und Mai müssen jedoch abgesagt werden.