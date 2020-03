Innsbruck – Die Tiroler Wirtschaft befürchtet angesichts der vorübergehenden Schließungen im Handel und der Ausgangsbeschränkungen im Land massive Einbußen. Alleine der Tourismus erwartet ein Minus in der Wintersaison von bis zu 800 Millionen Euro. Die gesamten Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft sind derzeit noch nicht abschätzbar. Viele Tiroler Unternehmen sind massiv verunsichert. Bei der Wirtschaftskammer Tirol laufen seit Tagen die Telefone heiß, sagt der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser gegenüber der TT.

„Die Angst bei den Tiroler Unternehmen ist riesengroß. Die Fragen drehen sich darum, wie soll man Mitarbeiter und Kredite weiterzahlen? Wie werden sich Banken verhalten?“, sagt Walser. Der Wirtschaftskammerpräsident hofft, dass bald in allen Bereichen Lösungen gefunden werden. Die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer würden derzeit versuchen, so gut wie möglich zu beruhigen und zu informieren. Noch am Montag werde man den Unternehmen genaue Informationen dazu geben, wo und wie um Förderungen, Kreditgarantien und Überbrückungskredite aus dem vier Milliarden Euro schweren Corona-Wirtschaftsfonds der Regierung angesucht werden kann.

WK-Chef Walser kündigt weitere Hilfen für Betriebe an. © Rudy De Moor

Auch über das Kurzarbeitsmodell will man am Montag aufklären. „Grundsätzlich wollen die Unternehmer keine Mitarbeiter kündigen, weil sie auch wieder in den Betrieben gebraucht werden, wenn es dann weitergeht“, sagt Walser. Die Corona-Krise wirke sich auf jede Branche anders aus. „Im Handel hofft man, dass das Geschäft nach dieser Woche wieder ins Laufen kommt.“ Bis dahin würden viele Unternehmen versuchen, die Situation mit Sonderurlaub zu überbrücken.

Beschäftigte sind angehalten, wenn möglich von zuhause zu arbeiten. Für alle anderen sei es „wichtig, in die Arbeit zu gehen, dabei aber soziale Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, etwa auch Kaffeepausen in größeren Gruppen zu vermeiden“, sagt Walser.

Walser kündigt für die Unternehmen auch Unterstützung von Seiten der Wirtschaftskammer an. „Die Präsidenten der Wirtschaftskammern sind seit Tagen im ständigen Kontakt. Es ist etwas in Vorbereitung, damit auch die Wirtschaftskammern ihren Beitrag leisten“, sagt der Tiroler WK-Präsident.