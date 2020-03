Heiligenblut kämpft mit Quarantäne-Problemen

Nachdem über die Kärntner Gemeinde Heiligenblut am Samstag die Quarantäne verhängt worden ist, dürfen rund 150 österreichische Urlauber nicht ausreisen. Die Zwangsurlauber müssen sich erst auf die neue Situation einstellen. Die Bundesregierung rief indes für ganz Österreich eine „Ausgangsbeschränkung“ aus. In Tirol verhängte de facto eine Ausgangssperre.

Für Ausnahmen, das Haus zu verlassen, soll es nur drei Gründe geben: Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist, dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel) und wenn man anderen Menschen helfen muss. Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, „der darf das ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt“, so der Bundeskanzler zur APA.

Indes kämpft Heiligenblut wegen der verhängten Quarantäne mit verschiedenen Problemen. Die Sperre kam für alle völlig überraschend: „Es ist schon schwer, wenn um 7.00 Uhr die Polizei anruft und sagt, wir haben alles abgeriegelt“, schilderte Bürgermeister Josef Schachner die Situation Samstag früh. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir dazu beitragen, dass sich das Virus nicht ausbreitet“, betonte Schachner, der sich aber zumindest „etwas Vorlaufzeit“ für die Maßnahme gewünscht hätte.

Im Paznauntal wäre rund vier Stunden vor der Sperre bekannt geworden, dass die Ausreise demnächst für österreichische Gäste nicht mehr möglich sei, und diese Zeit hätten die meisten Betroffenen genützt. So eine Verständigung hätte sich Schachner auch gewünscht, auch wenn sie ganz kurzfristig erfolgt wäre: „Wir arbeiten ja auch nicht mit Rauchzeichen, wir haben ja Mail und so.“

Die ausländischen Urlauber hätten die Sache nicht weiter tragisch genommen: „Die haben gesagt, ‚schön war‘s, wir kommen nächstes Jahr wieder‘ und sind gefahren“, schilderte der Bürgermeister. Sie mussten ihre Daten bekanntgeben und müssen sich an ihrem Wohnort sofort nach der Rückkunft melden. Von den Sperrmaßnahmen hart getroffen seien aber die österreichischen Gäste: „Die hängen jetzt da und sind für einen längeren Aufenthalt nicht vorbereitet“. Die meisten waren nur auf einen Kurztrip eingestellt, daraus wurden nun zwei Wochen.

Dazu kommt, dass es „überhaupt keine Infrastruktur mehr gibt, die Gasthäuser sind auch zu“, erzählt der Bürgermeister. Die Gäste wurden aus den Hotels zusammengezogen - „man kann ja nicht ein Ehepaar allein in einem Hotel wohnen lassen“ - damit die Betreuung einfacher ist. „Aber es ist keiner scharf auf den anderen“, deutete Schachner den Unmut der Verbliebenen an.

In einem Fall würden fünf Personen - alles Kärntner - auf einer Hütte in 2.500 Meter sitzen. „Wir haben gesagt, sie sollen herunterziehen, aber sie wollten zuerst nicht“. Da auch kein Lift mehr geht, sind die fünf ziemlich abgeschottet und sollen demnächst ins Tal geholt werden. „Nicht auszudenken, wenn die da oben einen medizinischen Notfall haben.“

Was sich der Bürgermeister dringend wünschen würde, wäre, dass man alle österreichischen Gäste testet und nach Bekanntwerden eines negativen Ergebnisses wegfahren lässt. „Sie wären ja alle bereit, zuhause sofort in Quarantäne zu gehen, wie die EU-Gäste“. Gleichzeitig versicherte er, dass „alle Maßnahmen von uns voll mitgetragen werden. Wir wollen ja selber, dass wir alle überleben“.

In Heiligenblut ist es übrigens bei den zwei bereits bekannten Coronavirus-Fällen geblieben. Die beiden Mitarbeiterinnen eines Hotels seien „quicklebendig“, alle weiteren Tests haben negative Ergebnisse gebracht.

Unterdessen ist ein 65-jähriger Mann, der im Verdacht stand, sich mit dem neuen Coronavirus infiziert zu haben, ist am Sonntag im Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ) gestorben. Der Patient wies schwere Vorerkrankungen auf und wurde seit Samstag intensivmedizinisch betreut, gab der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekannt.

Ob der Mann tatsächlich aufgrund des Coronavirus gestorben ist, ist noch nicht bestätigt: „Es war ein Verdachtsfall, alles Weitere muss man klären“, so die ärztliche Direktorin des KFJ, Michaela Riegler-Keil, am Sonntag am Rande eines Pressegesprächs. Der Mann sei am Samstag aus einem anderen Spital ins KFJ gebracht wurden. Weitere Details gab es vorerst keine.

Falls sich der Mann tatsächlich mit dem Virus infiziert haben sollte, so wäre dies der zweite Todesfall in Österreich. Am Donnerstag ist ein 69-jähriger Covid-19-Patient im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital verstorben.

Insgesamt sind in Österreich bisher 800 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Samstag bekannt. Insgesamt wurden 8.167 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich. Die meisten Fälle gibt es mit 245 in Tirol.

Von den aktuell Erkrankten befinden sich zehn in Intensivbetreuung und weitere 98 in Spitalsbehandlung. Mehr als 85 Prozent können in häuslicher Pflege, die in ihrem Fall leichte Erkrankung, ausheilen. Interessant ist die Altersstruktur der Erkrankten: 100 Erkrankte sind älter als 64, weitere 100 zwischen 55 und 64 Jahre, alle anderen Betroffenen sind jünger.