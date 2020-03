Einberufung jüngerer Ex-Zivildiener aus Gesundheitswesen

Die Wiedereinberufung ehemaliger Zivildiener wird Männer betreffen, die in den letzten fünf Jahren ihren Dienst geleistet haben und zwar im Sanitätsbereich beim Roten Kreuz und in Pflegeheimen. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Sie sollen helfen, potenzielle Engpässe im Pflegebereich sowie in der 24-Stunden-Betreuung zu bewältigen. Bei der Miliz ist eine Teilmobilisierung geplant.