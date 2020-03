Ausgangssperre in Tirol: Jetzt steht das ganze Land

Die Menschen dürfen nur noch in Ausnahmefällen das eigene Haus verlassen, außer sie arbeiten in Berufen für die Daseinsvorsorge und die Grundversorgung wie Ärzte, Pflegepersonal oder Angestellte im Lebensmittelhandel. Parks und Spielplätze sind ebenfalls gesperrt, Spazierengehen im Freien ist ebenfalls untersagt. Die Exe­kutive darf die Menschen kontrollieren, die Ausgangssperre gilt vorerst einmal für eine Woche.

Samstagabend und Sonntagvormittag wurden weitere 43 Corona-Erkrankungen bekannt, erstmals haben sich auch vier Osttiroler infiziert. In Tirol sind deshalb aktuell 264 Personen am Coronavirus erkrankt, weitere zwei Personen sind mittlerweile wieder völlig gesund. Das öffentliche Leben bremste bereits am Sonntag deutlich aus, Innsbruck war wie ausgestorben. Heute wird es nicht anders sein, mit der Ausgangssperre steht Tirol endgültig still.