„Klarheit“ über Eishockey-WM spätestens in 2 Wochen

Die Durchführung der Eishockey-A-WM in der Schweiz wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie immer unwahrscheinlicher. „Die Zeichen verdichten sich, dass das Turnier nicht stattfindet. Aber jetzt wäre es für eine definitive Absage noch zu früh“, sagte Weltverbands-Chef Rene Fasel und ergänzte: „Ich gehe davon aus, dass wir bezüglich der WM spätestens in zwei Wochen Klarheit haben.“

Das Turnier mit 16 Nationen, darunter auch das besonders betroffene Italien, ist eigentlich für den 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne geplant. Für Dienstag hat der Weltverband IIHF eine Telefonkonferenz zu dem Thema angesetzt. Dabei werden auch die B-WM in Ljubljana mit Österreich (ab 27. April) und andere Turniere zur Sprache kommen.

Fasel sagte weiters, dass es nicht in den Händen der IIHF liege, ob die WM in der Schweiz durchgeführt wird oder nicht. „Der Entscheid liegt nicht bei uns, sondern bei Bund und Kantonen. Noch arbeiten wir so weiter, dass ab dem 8. Mai in Zürich und Lausanne gespielt werden könnte. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“