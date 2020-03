Ausgangsbeschränkungen verschärft - Coronagesetz beschlossen

Laut Bundeskanzler Kurz ist der Aufenthalt im Freien für Einzelne und Familien eingeschränkt möglich. Denn: Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, „der darf das ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt“, so der Bundeskanzler zur APA. Die Beschränkungen im öffentlichen Raum werden laut Bundeskanzleramt ab Montag von der Polizei kontrolliert, im Bedarfsfall drohen auch empfindliche Verwaltungsstrafen.

Werden Personen von der Exekutive alleine angetroffen, gibt es laut Auskunft aus dem Kanzleramt keine Maßnahmen. Werden Gruppen angetroffen, werden diese darauf hingewiesen, „dass sie sich auflösen sollen“. Dies soll auch schon am Sonntag erfolgen. Ab Montag drohen dann bei Zuwiderhandeln Verwaltungsstrafen in Höhe von bis zu 2.180 Euro. Strafen sind auch möglich, wenn man die Platzverbote - etwa für Spielplätze - missachtet: Hier drohen Pönalen bis zu 3.600 Euro.

Die „Ausgangsbeschränkungen“ werden österreichweit einheitlich gestaltet, das gilt auch für Tirol. Dort hatte Landeshauptmann Günther Platter eine „Verkehrsbeschränkung“ angeordnet, die für eine Woche gelten soll und noch extremer ist als jener Beschluss der Bundesregierung. Diese Anordnung hat auch drastische Folgen für österreichische Staatsbürger, aber Nicht-Tiroler. Sollten diese nicht unter anderem über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und dort einer bestimmten beruflichen Tätigkeit nachgehen, müssen sie das Bundesland „unverzüglich“ verlassen. In Tirol wurde zudem der grenzüberschreitende Zug- und Busverkehr nach Deutschland eingestellt. Weiters bleiben die Amtsgebäude bis 10. April geschlossen.

Dass die Restaurants ab Dienstag komplett geschlossen werden, also nicht einmal mehr bis 15 Uhr offen haben dürfen, begründete der Kanzler damit, dass die Versorgung über die Supermärkte und Lieferdienste gesichert sei. Kurz betonte, dass Österreich auf einen Notbetrieb heruntergefahren werden müsse und erinnerte auch daran, dass die Geschäfte ab Montag in nicht alltagsnotwendigen Branchen schließen müssten und auch an den Schulen keine Unterrichtspflicht mehr bestehe. Die Betreuung der Kinder werde an Schulen und Kindergärten aber unverändert angeboten.