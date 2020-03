Hunderte weitere Corona-Tote in Spanien und Italien

Spanien ist das am zweitstärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa - nach Italien. Am Samstag hatte die Regierung in Madrid den Notstand ausgerufen und das Land fast vollständig unter Quarantäne gestellt.

Trotz drakonischer Vorbeugungsmaßnahmen nimmt die Zahl der Todesopfer auch in Italien weiterhin zu. Am Sonntag wurden 368 zusätzliche Todesfälle gemeldet, das sind fast doppelt so viele wie jene, die am Samstag gemeldet wurden. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Epidemie am 21. Februar auf 1.809, teilte der Zivilschutz am Sonntag in Rom mit. Allein in der am stärksten betroffenen Region Lombardei stieg die Zahl der Toten am Sonntag um 252 auf 1.218.