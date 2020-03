Corona-Fälle vertuscht? Ischgl holt Tiroler Krisenmanagement ein

Innsbruck, Ischgl – Die Neue Züricher Zeitung nimmt das Land Tirol massiv in die Pflicht: „Tirol ist zu einem der gefährlichsten Infektionsherde geworden. Verantwortlich dafür sind die Sorglosigkeit der Party-Touristen und die zögerliche Haltung der Behörden – die Folgen werden erst langsam absehbar.“ Zwischenzeitlich melden sich nämlich immer mehr Skigäste aus dem Paznaun, die ebenfalls schwere Vorwürfe erheben. Schon bevor besagter Barkeeper am 7. März positiv getestet worden sei, habe es mutmaßliche Corona-Erkrankungen in Ischgl gegeben, heißt es. Allerdings seien die Verdachtsfälle, vornehmlich Mitarbeiter im Tourismus, einfach nach Hause geschickt worden.